Bursa 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

5 Ağustos 2025 Salı günü, Bursa'da hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Hava güneşli. Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir. Bu nedenle, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, gölge alanlarda kalmak veya kapalı mekanlarda bulunmak daha sağlıklı olacaktır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları yüksek seyredecek. 6 Ağustos Çarşamba günü, sıcaklık 32°C'ye ulaşacak ve hava kısmen güneşli olacak. 7 Ağustos Perşembe günü, bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Güneşli bir hava görünümü olacak ve sıcaklık 28°C civarında kalacak. 8 Ağustos Cuma günü de hava güneşli ve sıcaklık 28°C seviyelerinde seyredecek. 9 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklık 30°C'ye yükselecek. Güneşli bir hava hakim olacak. 10 Ağustos Pazar günü ise bol güneş ışığı altında sıcaklık 30°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak da önemlidir. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı, iç mekanlarda rahatlık sağlayacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde hava kirliliği seviyeleri artabilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarı çıkarken maske takmaları önerilir. Mümkünse kapalı alanlarda kalmaları da faydalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş koruyucu ürünler kullanarak ciltlerini korumalıdır. Düzenli aralıklarla su tüketmeleri de önemlidir.

Bu sıcak günlerde doğa yürüyüşleri veya spor aktiviteleri yaparken, erken sabah veya akşam saatlerini tercih etmek sağlıklı olacaktır. Açık hava etkinlikleri sırasında yanınızda su bulundurmak gereklidir. Aşırı efor sarf etmekten kaçınmak da önem taşır. Bu şekilde, sağlığınızı korur ve yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.