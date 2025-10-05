HABER

Bursa 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 5 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında seyredecek.

6 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 23°C'ye yükselecek. 7 Ekim Salı günü yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. 7 Ekim Salı günü beklenen yağışlar, şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmayı gerektirebilir. Dışarı çıkarken bu unsurları göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Bursa'da son dönemde yağışların artması dikkat çekiyor. Bu durum su kaynaklarının yeniden dolmasına katkı sağlıyor. Kuraklık endişeleri hafifliyor. Tarım sektörü bu durumdan olumlu etkileniyor.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava koşulları ılıman ve yağışlı olacak. Vatandaşların hava durumuna uygun hazırlık yapmaları önerilir. Günlük aktivitelerini bu koşullara göre planlamaları önemlidir.

hava durumu Bursa
