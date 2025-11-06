HABER

Bursa 06 Kasım Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde etkili sağanak yağışlar ile en yüksek sıcaklık 21°C'ye çıkacak. En düşük sıcaklık ise 9°C olarak tahmin ediliyor. Tüm bu hava koşullarında uygun kıyafetler giymek önem arz ediyor. 7 Kasım Cuma günü puslu ve güneşli hava bekleniyor. Hava durumu değişiklikleri için dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak güvenliğiniz için kritik. İşte detaylar...

Bursa'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlar etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 21°C'ye ulaşacak. En düşük sıcaklık ise 9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %72 ile %96 arasında değişecek. Güneydoğudan esen rüzgarların hızı saat 6 km olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler söz konusu. 7 Kasım Cuma günü puslu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıkların 18°C civarında seyretmesi bekleniyor. 8 Kasım Cumartesi günü bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20°C seviyelerine çıkacak. 9 Kasım Pazar günü ise hava sıcaklığı 21°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı saatlerde şemsiye veya su geçirmez giysi kullanmak faydalı olacaktır. Sıcaklıklar 9°C ile 21°C arasında değişiklik gösterecek. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı ve nemli havalarda trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmak gerekir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak güvenliğiniz açısından büyük önem taşır.

