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Bursa 10 Haziran Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 10 Haziran Salı hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 10 Haziran Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 10 Haziran 2025 Salı günü güneşli ve sıcak bir hava beklenmektedir. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 13°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Bursa'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 11 Haziran Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 28°C ile 13°C arasında değişecek. 12 Haziran Perşembe günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 29°C ile 11°C arasında seyredecek. 13 Haziran Cuma günü hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar biraz daha düşecek ve 28°C ile 8°C arasında gerçekleşecek. 14 Haziran Cumartesi günü ise parlak güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 26°C ile 9°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle sıcak ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde güneşe direkt maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için uygun kıyafetler giymek ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Bu, olası cilt hasarlarını önler.

Sıcak hava koşullarına rağmen, önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunsa da su kaynaklarının azalmasına yol açabilir. Su tasarrufu yapmak, çevreye duyarlı olmak ve suyun değerini bilmek önemlidir.

Bursa'da 10 Haziran 2025 ve sonraki günlerde hava koşulları sıcak ve güneşli devam edecek. Sıcak hava koşullarına dikkat etmek, su tüketimini artırmak ve çevreye duyarlı davranmak, kişisel sağlık ve çevre koruma açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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