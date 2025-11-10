HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'nın 10 Kasım 2025 hava durumu, sabah saatlerinde hafif çiseleyen yağmurlar ile başlayacak. Gün boyunca bulutlu hava etkili olacak; sıcaklıklar 6.1°C ile 9.1°C arasında değişecek. 11 Kasım'da şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Diğer günlerde ise bulutlu hava ve değişen sıcaklıklar söz konusu. Düşük sıcaklıkların soğuk algınlığı riskini artıracağı bu günlerde kalın giyinmek ve şemsiye bulundurmak önem taşıyor.

Bursa 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Bursa'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, sabah hafif çiseleyen yağmurlarla başlayacak. Gün boyunca bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık en düşük 6.1°C, en yüksek 9.1°C civarında olacak. Nem oranı %99 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 4.8 km/saat. Basınç seviyesi 903.7 mb şeklinde. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı ise 17:51 olarak hesaplandı.

11 Kasım Salı günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 17°C arasında değişecek. 12 Kasım Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 8°C ile 13°C arasında olacak. 13 Kasım Perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 4°C ile 13°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Düşük sıcaklıklar soğuk algınlığı riskini artırır. Kalın giysiler giymeniz önemlidir. Islak zeminlerde kayma riskine karşı dikkatli olmanız gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı yapmalısınız. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandıTakla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Zonguldak’ta Atatürk saygıyla anıldıZonguldak’ta Atatürk saygıyla anıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.