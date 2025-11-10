Bursa 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, sabah hafif çiseleyen yağmurlarla başlayacak. Gün boyunca bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık en düşük 6.1°C, en yüksek 9.1°C civarında olacak. Nem oranı %99 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 4.8 km/saat. Basınç seviyesi 903.7 mb şeklinde. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı ise 17:51 olarak hesaplandı.

11 Kasım Salı günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 17°C arasında değişecek. 12 Kasım Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 8°C ile 13°C arasında olacak. 13 Kasım Perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 4°C ile 13°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Düşük sıcaklıklar soğuk algınlığı riskini artırır. Kalın giysiler giymeniz önemlidir. Islak zeminlerde kayma riskine karşı dikkatli olmanız gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı yapmalısınız. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.