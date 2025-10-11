Bursa 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumunu özetleyelim. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Yer yer hafif sağanaklar görülecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15-16°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 4-5°C seviyelerine düşecek. Nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek. Rüzgarlar da hafif şiddette esmeye devam edecek.

Pazar günü hava daha güneşli bir görünümde olacak. Parçalı bulutlar da kendini gösterecek. Sıcaklıklar 15-16°C arasında değişim gösterecek. Pazartesi günü hava daha bulutlu bir hale gelecek. Sıcaklıklar 18-19°C seviyelerine yükselebilir. Salı günü hava genel olarak çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 18-19°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Yer yer sağanaklar beklendiğinden yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalıdır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmalısınız. Rüzgarların hafif şiddette olması açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar.