Bursa 11 Kasım Salı hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 11 Kasım 2025 Salı günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %86 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6.3 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:44, gün batımı saati 17:50 olarak hesaplandı.

Çarşamba günü yer yer sağanakların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 14°C arasında olacak. Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 2°C ile 13°C arasında değişecek. Cuma günü alçak bulutlar görülecek. Ardından biraz güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C ile 12°C arasında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde su birikintileri oluşabilir. Yollar kaygan hale gelebilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Uygun kıyafetler giymek de önerilmektedir. Yağışlar tarım alanlarında su baskınlarına yol açabilir. Çiftçilerin gerekli önlemleri almaları faydalı olacaktır.