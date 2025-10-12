HABER

Bursa 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve serin bir atmosferle başlayacak. Gün içinde hafif yağmur geçişleri bekleniyor. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C civarında olacak. Sabah saatlerinde nem oranı %92, öğleden sonra ise %62 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güney yönünden 5 km/s hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 13 Ekim Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13.7°C civarında seyredecek. Nem oranı %90, rüzgar hızı ise 1.3 km/s olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava serin ve nemli olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanızda da yarar var. Nem oranının yüksek olması sabah ve akşam saatlerinde havanın daha serin hissedilmesine neden olabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafet seçimine dikkat etmek önemlidir. Hazırlıklı olmak, günün keyfini çıkarmak açısından gereklidir.

