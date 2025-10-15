HABER

Bursa 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 15 Ekim 2025 tarihinde hava durumu bulutlu ve güneşli geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 6°C ile 17°C arasında değişecekken, akşam saatlerinde 6°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %67 civarında olacak. Perşembe günü daha açık bir hava mevcutken, Cuma günü ise kısmen güneşli bulutlu bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken şemsiye almayı ve kalın giysiler giymeyi unutmayın. Yağışlar yol koşullarını etkileyebilir.

Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sabah saatlerinden itibaren bu hava durumu devam edecek. Gün boyunca sıcaklıklar 6°C ile 17°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 6°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %67 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 10.8 km/saat olarak öngörülüyor. Bu koşullar hafif yağmurlu bir gün anlamına gelebilir.

Perşembe günü hava daha açık olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 17°C arasında seyredecek. Cuma günü bulutlu ve kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında olacak. Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 12°C ile 20°C arasında değişebilir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalıdır. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği düşünülüyor. Bu nedenle kalın giysiler tercih ederek üşümeyi önleyebilirsiniz. Yağışların yol koşullarını etkileyebileceğini unutmamalısınız. Trafikte dikkatli olmak önemlidir.

