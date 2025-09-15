HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 15 Eylül 2025 Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak.

Bursa 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Bursa'da 15 Eylül 2025 Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında olması bekleniyor. Salı günü hava açılacak. Çoğunlukla güneşli bir gün yaşanacak. Sıcaklık 26°C'ye yükselecek. Çarşamba günü hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 27°C'ye ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının daha yoğun olabileceği unutulmamalıdır.

Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak faydalı olabilir. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaktan korunması da önemlidir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava genellikle güneşli ve ılıman olacaktır. Açık hava etkinliklerini planlarken güneşin etkilerini göz önünde bulundurmak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Gürsel Tekin'den açıklama! "Hayırlı, uğurlu olsun"Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Gürsel Tekin'den açıklama! "Hayırlı, uğurlu olsun"
Trump'tan TikTok açıklaması geldi! 'Gençler buna çok sevinecek'Trump'tan TikTok açıklaması geldi! 'Gençler buna çok sevinecek'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.