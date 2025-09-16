Bursa 16 Eylül Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklık 26°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 11°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif ve kuzeyden esmesi öngörülüyor.

İlerleyen günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. 17 Eylül Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C ile 15°C arasında değişecek. 18 Eylül Perşembe günü hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 9°C civarında seyredecek. 19 Eylül Cuma günü hava yine güneşli geçecek. Sıcaklıklar 23°C ile 8°C arasında değişecek. 20 Eylül Cumartesi günü hava, parlak güneş ışığı altında 24°C'ye kadar çıkacak. Gece ise sıcaklık 11°C'ye düşecek.

Bu dönemde hava koşullarının genel olarak ılıman ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle, işe veya okula gidenlerin ve akşam dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler seçmesi önemlidir.

Gün içinde güneş ışığının yoğun olacağı saatlerde, cilt koruması için güneş kremi kullanılması önerilir. Ayrıca, bol su tüketilmesi, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Rüzgarın hafif olacağı öngörülüyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almaya yardımcı olacaktır.