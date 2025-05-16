Bursa 16 Mayıs Cuma hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu sağanak yağışların etkili olacağını gösteriyor. Sıcaklıkların 15°C ile 24°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu durum, tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri için zorluk yaratabilir.

17 Mayıs Cumartesi günü şiddetli sağanak yağışlar görülecektir. 18 Mayıs Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. 19 ve 20 Mayıs Pazartesi ve Salı günlerinde ise hava daha sakin hale gelecek. Bu günlerde çoğunlukla güneşli ve açık bir hava olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 22°C arasında değişecektir.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Su baskınları ve toprak kaymaları gibi olumsuz hava koşulları yaşanabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu düzenli olarak takip etmelidir. Gerekirse planlarını esnek tutmaları faydalı olur. Ayrıca, yağışlı günlerde araç kullanırken yol koşullarının kötüleşeceğini unutmamak önemlidir. Hız limitlerine uymak, güvenli sürüş için gereklidir.

Günlük yaşamda hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığımızı korumak açısından önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir şemsiye bulundurmak, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak da önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza olanak tanır.