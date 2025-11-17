HABER

Bursa 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da, 17 Kasım 2025 tarihinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında olacakken, geceleri 12°C seviyelerine düşmesi öngörülüyor. 18 Kasım'da bulutlu ve güneşli hava hakimken, sıcaklık 24°C olacak. 19 Kasım'da ise parçalı bulutlar görülecek. Hava koşulları genel olarak ılımandır ve yağış beklenmiyor. Gün içinde kat kat giyinmek, akşam saatlerinde serin hissedilmesini önleyecektir.

Çiğdem Sevinç

Bursa'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında olacak. Gece sıcaklıklarının ise 12°C seviyelerinde olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında benzer bir seyir yaşanacak.

18 Kasım Salı günü bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. 19 Kasım Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C olacak. Gece sıcaklıkları 11-12°C arasında değişecek.

20 Kasım Perşembe günü gökyüzü çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları 11-12°C seviyelerinde kalacak. 21 Kasım Cuma günü parçalı bulutlu ve ılık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 20°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken hafif bir mont veya kazak giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise hava daha sıcak olacak. Kat kat giyinmek en uygun yaklaşım olacaktır. Katları gerektiğinde çıkararak rahatlamak gerekir. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek planlarınızı yaparken size yardımcı olur.

