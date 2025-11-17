Bursa 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında olacak. Gece sıcaklıklarının ise 12°C seviyelerinde olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında benzer bir seyir yaşanacak.

18 Kasım Salı günü bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. 19 Kasım Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C olacak. Gece sıcaklıkları 11-12°C arasında değişecek.

20 Kasım Perşembe günü gökyüzü çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları 11-12°C seviyelerinde kalacak. 21 Kasım Cuma günü parçalı bulutlu ve ılık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 20°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken hafif bir mont veya kazak giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise hava daha sıcak olacak. Kat kat giyinmek en uygun yaklaşım olacaktır. Katları gerektiğinde çıkararak rahatlamak gerekir. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek planlarınızı yaparken size yardımcı olur.