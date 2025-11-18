Bursa 18 Kasım Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da, 18 Kasım 2025 Salı günü sabah saatlerinde serin bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklıklar hızla yükselecek. Gün boyunca sıcaklık 9°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı %43 ile %68 arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Rüzgarın hızı ortalama 9 km/s olacak.

19 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklıkları 10°C ile 23°C arasında seyredecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 20 Kasım Perşembe günü sıcaklık 10°C ile 22°C arasında değişecek. Kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. 21 Kasım Cuma günü sıcaklıklar 11°C ile 23°C arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava etkili olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarında dalgalanmalar görülecek. Nem oranlarındaki değişiklikler, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına neden olabilir. Gün içinde sıcaklıklar arttıkça, gündüz saatlerinde ince kıyafetler tercih edilebilir. Hafif esen rüzgar açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşturacak.

Hava koşullarına bağlı olarak, sabah ve akşam serin havaya dikkat edilmeli. Gün içinde sıcaklık değişimlerine uygun giyinmek önemli. Açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.