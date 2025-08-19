HABER

Bursa 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Çiğdem Sevinç

Bursa'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 12°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgarın kuzey yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %72, öğle saatlerinde %39, akşam saatlerinde %57 ve gece saatlerinde %83 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 20 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 26°C, 21 Ağustos Perşembe günü 30°C ve 22 Ağustos Cuma günü 35°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu süreçte hava genellikle güneşli olacak.

Bu sıcak ve nemli günlerde öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri önerilir. Rüzgarlı saatlerde serinlemek için uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu akşam ve gece saatlerinde uyumadan önce ortamın havalandırılması önemlidir. Nem seviyesinin kontrol edilmesi, rahat bir uyku için gereklidir.

