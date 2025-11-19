Bursa 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, Bursa'da hava durumu genellikle parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C civarında. Gece ise sıcaklık 8°C civarına düşecek. Nem oranı %44 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 6 km/s olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. 20 Kasım Perşembe günü hava sıcaklığı 20°C'ye yükselebilir. Nem oranı %45 civarında olacak. 21 Kasım Cuma günü sıcaklık 22°C'ye ulaşacak. 22 Kasım Cumartesi günü benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacak.

Bu ılıman hava koşullarından faydalanmak önemlidir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Günlük aktivitelerinizi yaparken sıcaklıkların değişebileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız gerekmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Gerekirse yanınıza bir ceket almak akıllıca olacaktır. Hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Yürüyüş, bisiklet sürme veya piknik gibi aktiviteleri planlayabilirsiniz.