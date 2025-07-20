Bursa 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 30°C'ye kadar düşebilir. Rüzgar hafif eserek doğu yönünden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı ise %55 civarında olacak.

21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 36°C'ye ulaşması bekleniyor. 22 Temmuz Salı günü 38°C'ye çıkması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluklar yaratabilir. Rüzgar hızı saatte 20-30 km arasında değişecek.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için tehlikeli olabilir. Bu grupların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önemlidir. Dışarı çıkılacaksa bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında gölgede kalınması veya iç mekanlarda vakit geçirilmesi önerilir. Bu önlemler, güneş çarpması ve dehidrasyon risklerini azaltır.

Sıcak hava koşulları hava kalitesini de etkileyebilir. Yüksek sıcaklıklar hava kirliliğinin artmasına neden olabilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları veya maske takmaları faydalı olacaktır. Klima ve vantilatör gibi cihazların düzenli olarak temizlenmesi, iç mekan hava kalitesini korur.

Bu sıcak günlerde enerji tüketimi artacaktır. Elektrik faturalarının yüksek olmaması için enerji verimli cihazlar kullanılmalı ve gereksiz elektrik tüketiminden kaçınılmalıdır. Klima kullanımında enerji tasarrufu sağlamak için odaların güneş ışığından korunması ve klima filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesi önemlidir.