Bursa 21 Ekim Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde 11°C civarında olacak. Hava parçalı bulutlu bir şekilde başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 19°C'ye yükselecek. Bu saatlerde havanın bulutlu olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 16°C'ye düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14°C civarına inecek. Bu saatlerde hava bulutlu olacak. Rüzgar sabah saatlerinde güneydoğu yönünden 5 km/s hızla esecek. Öğle saatlerinde kuzeybatı yönünden 6 km/s hızına ulaşacak. Akşam saatlerinde güneybatıdan 5 km/s hızı bekleniyor. Gece saatlerinde rüzgar güney yönünden 5 km/s esecek. Nem oranı sabah %62, öğle %55, akşam %72 ve gece %77 seviyelerinde olacak.

22 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 12°C seviyelerinde seyredecek. 23 Ekim Perşembe günü benzer şekilde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklık 18°C, gece sıcaklık 14°C olacak. 24 Ekim Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 13°C olacak. 25 Ekim Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Günlük sıcaklık 22°C, gece ise 13°C civarında olacak.

Sonbahar mevsimi bu dönemde etkisini hissettiriyor. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar günlük yaşamı etkileyebilir. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları nedeniyle kat kat giyinmek faydalıdır. Gündüzleri hava ılıman olduğundan kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Yağışlı günlerde, özellikle 22 ve 23 Ekim tarihlerinde, şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde solunum yolu rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmalıdır. Koruyucu önlemler almak önerilir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık alanlarda vakit geçireceklerin rüzgarın etkisini hissetmeyeceğini unutmaması faydalı olacaktır.