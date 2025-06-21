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Bursa 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Bursa 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında, gece ise 16°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte yaklaşık 3 metre hızla esecek.

22 Haziran Pazar günü hava sıcaklıkları 27°C'ye yükselecek. 23 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. Bu artışla birlikte, hava koşulları daha sıcak ve güneşli olacak.

Bu dönemde, Bursa'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemli. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmayı sağlar. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi, sıcak havalarda rahatlık sağlayacaktır.

Sıcaklıkların artmasıyla, hava kalitesinin de düşebileceği unutulmamalıdır. Astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaları veya koruyucu maskeler kullanmaları faydalı olur. Hava kirliliğinin yüksek olduğu dönemlerde, spor aktiviteleri sabah erken saatlere veya akşam saatlerine kaydırılmalıdır.

Sıcak havalarda araçların içinde uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Araçların iç sıcaklıkları hızla yükselebilir. Dışarıda vakit geçirirken, güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak önemlidir. Gerektiğinde serinletici içecekler tüketmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçer.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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