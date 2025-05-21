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Bursa 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 21 Mayıs Çarşamba hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 20°C, gündüz 22°C, akşam 28°C ve gece 20°C olarak beklenmektedir.

Bursa 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 20°C, gündüz 22°C, akşam 28°C ve gece 20°C olarak beklenmektedir. Yağış olasılığı %0. Atmosfer basıncı 752 mm Hg, nem oranı %58. Güneybatıdan saatte 9 metre hızında rüzgar esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri şu şekildedir. 22 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 19°C olacak. 23 Mayıs Cuma günü 17°C, 24 Mayıs Cumartesi günü de 17°C olması beklenmektedir. Bu günlerde yağış olasılığı yine %0 olup, rüzgar hızları sırasıyla 6, 4 ve 4 metre/saniye olacaktır.

Bursa'da Mayıs ayı genellikle 12 güneşli gün, 10 uzun süre yağışlı gün ve 4 yağışsız, bulutlu gün ile geçmektedir. Nem oranı %73'tür. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 69 milimetredir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışsız günlerde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri düzenlenebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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