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Bursa 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bursa'da 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C civarına ulaşması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 22 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 37°C'ye yükselmesi tahmin ediliyor. 23 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 39°C'ye kadar çıkacak. 24 Temmuz Perşembe günü de sıcaklık 37°C civarında devam edecek.

Bursa'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Aşırı sıcak hava koşulları, güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de dikkat edilmesi gereken noktadır. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları enerji tüketimini artırabilir. Bu durum elektrik kesintilerine neden olabilir. Klima ve fan gibi cihazların aşırı kullanımından kaçınmak, enerji tasarrufu sağlamak için önemlidir. Evdeki elektronik cihazların gereksiz yere açık bırakılmaması ve enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi faydalıdır.

Yüksek sıcaklıklar trafik yoğunluğunu artırabilir. Bu da ulaşımda aksamalara yol açabilir. Toplu taşıma araçlarını tercih etmek veya mümkünse evden çalışmak, kişisel konfor ve trafik yoğunluğunu azaltma açısından avantajlı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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