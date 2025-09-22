Bursa 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 22 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Yazın son günlerini anımsatıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Eylül Salı günü sıcaklık 28°C olarak tahmin ediliyor. 24 Eylül Çarşamba günü ise 26°C olacak. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık 24°C civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, sonbaharın başlangıcına rağmen yazın etkisini sürdüreceğini gösteriyor.

Bu dönemde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önem taşır. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de gereklidir. Ayrıca, sıcak havalarda etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlamak hem konfor hem de sağlık açısından daha uygundur.

Sıcak havaların devam edeceği günlerde hassas gruplar dikkatli olmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar aşırı sıcaklardan korunmalıdır. Evde kalınması gereken saatlerde serin ortamlarda vakit geçirmek önerilir. Ağır yemeklerden kaçınmak da yararlı olacaktır.