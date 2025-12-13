HABER

Eşi ile bacanağını öldüren şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde eşi Selvi Sarı (47) ile bacanağı Muharrem Arslan'ı (55) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Sarı (54), tutuklandı.

Eşi ile bacanağını öldüren şüpheli tutuklandı
Cansu Akalp

Olay, 10 Aralık'ta akşam saatlerinde Aşağı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi. Boyacılık yaptığı öğrenilen Ahmet Sarı, eşi Selvi Sarı ile bacanağı Muharrem Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Sarı, tabancayla eşi ve bacanağına ateş ederek kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve girdiğinde Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sarı ve Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Selvi Sarı ile Muharrem Arslan, Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

OTELDE YAKALANDI

Psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Ahmet Sarı'nın, olayın ardından motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir otele yerleştiği tespit edildi. Polis, otele düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ahmet Sarı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

