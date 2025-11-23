Bursa 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 10°C ile 18.8°C arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar hızı 7.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:58, gün batımı ise 17:43 olarak beklentiler arasında.

24 Kasım Pazartesi günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C ile 15°C arasında seyredecek. 25 Kasım Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar bu gün 5°C ile 15°C arasında değişecek. 26 Kasım Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava ön plana çıkıyor. Sıcaklıklar 9°C ile 18°C arasında olacak. 27 Kasım Perşembe günü yüksek bulutlar arasında güneş bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 6°C ile 18°C seviyelerinde olacak. 28 Kasım Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 6°C ile 16°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında seyreder.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkmak zorunda kalanlar, su geçirmez giysiler tercih etmelidir. Uygun ayakkabılar da giyilmelidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Soğuktan korunmak için uygun kıyafetler seçmek de önem taşır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar kullanmak önerilir. Şapkalar da soğuk algınlıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Hava koşullarına göre plan yaparken açık hava etkinlikleri yağışsız günlere denk getirilmelidir. İç mekan aktiviteleri de tercih edilebilir.