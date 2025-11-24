Bursa 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %49 ile %79 arasında. Rüzgar hızı ise 8,6 km/s ile 31,8 km/s arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:59'da. Gün batımı saati ise 17:40 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. 25 Kasım Salı günü sıcaklıklar 5°C ile 17°C arasında seyredecek. O gün parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 26 Kasım Çarşamba günü sıcaklıklar 5°C ile 22°C arasında olacak. Bu gün de parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. 27 Kasım Perşembe günü sıcaklıklar 9°C ile 21°C arasında değişecek. Parçalı bulutlu bir hava görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Kat kat giyinerek vücut ısısını korumak önemlidir.