Bursa 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C. Gece sıcaklığı ise 18°C civarında seyredecek. 25 Mayıs Pazar günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 32°C. Gece sıcaklığı 17°C olacak. 26 Mayıs Pazartesi günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 22°C. Gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. 27 Mayıs Salı günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 17°C. Gece sıcaklığı ise 10°C olacak.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurun. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar, dışarıda vakit geçirenler için sürprizlere yol açabilir. Bu nedenle, planlarınızı yaparken esnek olmalı ve hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmalısınız.

Yüksek sıcaklıkların ve nem oranının artmasıyla birlikte, güneşe maruz kalma sürenizi sınırlamak önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak sağlık açısından faydalı olur. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanımı, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda bol su içmeyi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeyi unutmayın.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda var. Bu şekilde, Bursa'da önümüzdeki günlerde karşılaşabileceğiniz çeşitli hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olabilirsiniz.