Bursa 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık en düşük 12°C, en yüksek ise 25°C olacak. Nem oranı %47 ile %94 arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden 9 km/s hızla esecek.

27 Ekim 2025 Pazartesi günü, sıcaklık 16°C ile 28°C arasında olacak. Sağanak yağışlar etkili olacak. 28 Ekim 2025 Salı günü sıcaklık 14°C ile 24°C arasında değişecek. Sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 12°C ile 17°C arasında olacak. Yağışların sürmesi öngörülüyor. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kat kat giyinmek ve yanınızda yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Sağanak yağışların etkili olacağı günlerde su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Ani su birikintilerinden uzak durulması önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir.