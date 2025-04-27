Bursa 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

28 Nisan Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Yüksek sıcaklık 16°C, düşük sıcaklık ise 3°C olarak tahmin ediliyor. 29 Nisan Salı günü hava daha da bulutlanacak. 15°C'lik yüksek sıcaklık ve 2°C'lik düşük sıcaklık bekleniyor. 30 Nisan Çarşamba günü ise kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Bu gün yüksek sıcaklık 16°C, düşük sıcaklık 4°C olacak.

Bursa'nın Nisan ayındaki iklimi, ortalama 86 mm yağış ve %73 nem oranı ile yılın diğer aylarına göre daha yüksek nem ve yağış miktarına sahiptir.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabileceğinden, araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.