Bursa 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Akşam 18°C, gece ise 15°C civarında kalacak. Gün boyunca bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar doğu yönünden 9 km/saat hızla esecek. Nem oranı ise %72 civarında seyredecek.

Pazartesi, 29 Eylül günü çoğunlukla yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 9°C arasında değişecek. Salı, 30 Eylül'de bulutlu ve güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklık 20°C ile 7°C arasında olacak. Çarşamba, 1 Ekim çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 20°C ile 6°C arasında kalacak.

Perşembe, 2 Ekim kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 21°C ile 10°C arasında değişecek. Cuma, 3 Ekim bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 12°C arasında olacak. Cumartesi, 4 Ekim bulutlu geçecek. Sıcaklık 18°C ile 10°C arasında seyredecek.

Sonbahar mevsiminin başlangıcıyla hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gün içinde sıcaklıklar 20°C civarında kalabilir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar 10°C'nin altına düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu durum özellikle Pazartesi sabah saatlerinde belirgin olacak. Sağanak yağışlar trafik koşullarını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca açık alanlarda ıslanma riskini artırıyor. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurun.

Sonbahar mevsimiyle birlikte doğada yaprak dökümü artabilir. Rüzgar etkisiyle düşen nesneler yürüyüş yaparken dikkatli olunmasını gerektirir. Rüzgar bazen hızlanabilir. Açık alanlarda güvenli bir şekilde vakit geçirmek için önlemler alınmalıdır.

Bursa'da 28 Eylül 2025 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olacak. Hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir. Günlük planlarınızı buna göre yapmalısınız. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için gerekli önlemleri alın.