Savunma sistemlerini en iyi bilenlerden… Eski bakandan NATO ve Patriot yorumu!

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde hem ALTAY hem ANKA hem MİLGEM gibi önemli projelerde görev alan Dr. Faruk Özlü; NATO’nun Malatya’da Patriot füzelerini konuşlandırması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mynet’e konuşan eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; “Bir taraftan içeride savunma sanayimizi geliştirip kendi askeri gücümüzü büyütürken, diğer taraftan NATO'nun askeri gücünü arkasına almak cok büyük bir başarıdır.” dedi.

İŞTE FARUK ÖZLÜ’NÜN PATRİOT DEĞERLENDİRMESİ

“Türkiye’nin kendi savunma sistemini güçlendirmek için yaptığı bütün askeri harcamalar, ülkede ve bölgede barışı korumak içindir. Yıllık 25 milyar dolar savunma harcamamız da, güçlü bir ordu ile barış yapıcı bir Türkiye olma amacına matuftur. Bu sebepledir ki, askeri konularla ilgili bakanlığımızın adı da Savas Bakanlığı degil, Milli Savunma Bakanlığı’dır.

Türk Milleti tarih boyunca hiçbir zaman askeri gücü birinci seçenek olarak görmemiştir. Bu da bizim milli politikamızdir. Bugün Türkiye barış yapıcı bir ülkedir. Yurtta ve Dünyada Barış Türkiye’nin ana ilkesidir.

Ülkemizin bu yaklaşımının NATO tarafından da takdir edilerek Türkiye’ye Patriot Hava Savunma Sisteminin yerleştirilmesine karar verilmesi Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın uyguladığı başarılı dış politikanın sonucudur.

“ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI”

Yani, bir taraftan içeride savunma sanayimizi geliştirip kendi askeri gücümüzü büyütürken, diğer taraftan NATO'nun askeri gücünü arkasına almak cok büyük bir başarıdır.

Birileri bu durumu anlayacak kapasiteye sahip olmasa da;

“TÜRKİYE’NİN BİLGİSİ OLMADAN KİMSE KAFASINA GÖRE HAMLE YAPAMAZ”

Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Bu coğrafyada Türkiye’nin bilgisi ve oyun kurucu potansiyeli olmadan hiç kimse kafasına göre hamle yapamaz."