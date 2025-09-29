HABER

Bursa 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 29 Eylül Pazartesi hava durumu hafif yağışlı olacak. İşte detaylar...

Bursa 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 29 Eylül Pazartesi günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 19°C'ye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecek. Gece saatlerinde ise 15°C civarında kalacak. Rüzgar sabah güney yönünden esecek. Hızı 9 km/saat olacak. Öğle saatlerinde kuzeybatıdan esecek. Bu sırada hızı 11 km/saat olacak. Nem oranı sabah %79 olacak. Öğle saatlerinde %67'ye düşecek. Akşam saatlerinde %76, gece saatlerinde ise %84 seviyelerine ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 30 Eylül Salı günü sıcaklık 23°C'ye yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 13°C'ye düşmesi öngörülüyor. 1 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 15°C olacak. Gece sıcaklığı da 12°C'ye inecek. 2 Ekim Perşembe günü ise orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. Sıcaklığın 8°C'ye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Kat kat giyinmek iyi bir önlem olacaktır. Ani soğuma ve ıslanmaya karşı koruyucu kıyafetler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden uzak durmalıyız. Kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Bu önlemler olası kazaların önüne geçebilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Bu önlemler sağlığınızı korur. Ayrıca günlük aktivitelerinizi daha güvenli hale getirir.

