Bursa 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklığının 31°C civarında olacağı bekleniyor. Ancak, bazı tahminler Pazar günü yer yer sağanak yağışların görülebileceğini söylüyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 27°C ile 34°C arasında değişmesi öngörülüyor. Özellikle 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 27°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak gerekmektedir. 29 Haziran Pazar günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir.