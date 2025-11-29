HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 29 Kasım 2025 Cumartesi hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 4°C ile 14°C arasında değişecek, nem oranı ise %74 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı 12.5 km/saat tahmin ediliyor. Pazar, 30 Kasım'da sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 3°C ile 12°C arasında olacak. Hafta başında kısmen güneşli havaların görüleceği, yüksek nem oranları ile birlikte rüzgar hızının düşük kalacağı öngörülüyor.

Bursa 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 4°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı %74 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 12.5 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı saati ise 17:39 olarak hesaplanmıştır.

Pazar günü, 30 Kasım 2025, yer yer sağanak yağışlar olacak. Sıcaklık 3°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı %66 ile %93 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 17:42 olarak hesaplanmıştır.

Pazartesi günü, 1 Aralık 2025, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 1°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı %70 ile %96 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplanmıştır.

Salı günü, 2 Aralık 2025, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 0°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı %61 ile %84 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplanmıştır.

Çarşamba günü, 3 Aralık 2025, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık -1°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı %70 ile %96 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplanmıştır.

Perşembe günü, 4 Aralık 2025, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile 13°C arasında değişecek. Nem oranı %70 ile %96 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplanmıştır.

Cuma günü, 5 Aralık 2025, çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 8°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı %70 ile %96 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplanmıştır.

Hafta sonu yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmeniz önemlidir. Nem oranı yüksek olduğunda soğuk hissetmek kaçınılmaz olabilir. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih etmeniz önerilir. Rüzgar hızı düşük olsa da, ani rüzgar değişimlerine dikkat etmelisiniz. Gün doğumu ve batımı saatlerini dikkate alarak planlarınızı yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadeniz'de bir saldırı daha! Bir kez daha hedef alındıKaradeniz'de bir saldırı daha! Bir kez daha hedef alındı
Kırklareli’nde yağışlı yolda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdiKırklareli’nde yağışlı yolda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.