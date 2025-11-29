Bursa 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 4°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı %74 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 12.5 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı saati ise 17:39 olarak hesaplanmıştır.

Pazar günü, 30 Kasım 2025, yer yer sağanak yağışlar olacak. Sıcaklık 3°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı %66 ile %93 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 17:42 olarak hesaplanmıştır.

Pazartesi günü, 1 Aralık 2025, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 1°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı %70 ile %96 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplanmıştır.

Salı günü, 2 Aralık 2025, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 0°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı %61 ile %84 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplanmıştır.

Çarşamba günü, 3 Aralık 2025, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık -1°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı %70 ile %96 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplanmıştır.

Perşembe günü, 4 Aralık 2025, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile 13°C arasında değişecek. Nem oranı %70 ile %96 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplanmıştır.

Cuma günü, 5 Aralık 2025, çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 8°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı %70 ile %96 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplanmıştır.

Hafta sonu yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmeniz önemlidir. Nem oranı yüksek olduğunda soğuk hissetmek kaçınılmaz olabilir. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih etmeniz önerilir. Rüzgar hızı düşük olsa da, ani rüzgar değişimlerine dikkat etmelisiniz. Gün doğumu ve batımı saatlerini dikkate alarak planlarınızı yapabilirsiniz.