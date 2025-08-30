HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Bursa 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bursa'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yazın son günlerine uygun sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 30°C civarına ulaşacak. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 36°C'ye çıkması öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklıkların yeniden 30°C civarına düşmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş çarpması riski artar. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak, açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi yapmak ve fiziksel aktivitelerin yoğunluğunu azaltmak gerekir. Kapalı alanları düzenli olarak havalandırmak, iç mekanlarda serin bir ortam sağlar. Gece saatlerinde nem oranı artar. Bu yüzden, uyumadan önce odaların havalandırılması ve serinletilmesi rahat bir uyku ortamı oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak, solunum yolu rahatsızlıklarını önlemek açısından önemlidir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları, gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye şampiyonluğu için ter döktülerTürkiye şampiyonluğu için ter döktüler
250 bin liraya tetikçi tutmuşlar! Golani Çetesi'ne darbe250 bin liraya tetikçi tutmuşlar! Golani Çetesi'ne darbe

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Bitcoin için '8 kat artacak' iddiası! 'Hedef 1 milyon dolar' dedi, heyecan arttı

Bitcoin için '8 kat artacak' iddiası! 'Hedef 1 milyon dolar' dedi, heyecan arttı

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Bağcılar'da kahreden haber! Motosikletle çarpışan profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybetti

Bağcılar'da kahreden haber! Motosikletle çarpışan profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybetti

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.