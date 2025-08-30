Bursa 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yazın son günlerine uygun sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 30°C civarına ulaşacak. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 36°C'ye çıkması öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklıkların yeniden 30°C civarına düşmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş çarpması riski artar. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak, açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi yapmak ve fiziksel aktivitelerin yoğunluğunu azaltmak gerekir. Kapalı alanları düzenli olarak havalandırmak, iç mekanlarda serin bir ortam sağlar. Gece saatlerinde nem oranı artar. Bu yüzden, uyumadan önce odaların havalandırılması ve serinletilmesi rahat bir uyku ortamı oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak, solunum yolu rahatsızlıklarını önlemek açısından önemlidir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları, gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.