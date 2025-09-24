Bursa alarmda: Balıkesir depremi Bursa'da da hissedildi!

Sındırgı merkezli deprem Bursa'da paniğe yol açtı. Vatandaşlar geceyi tedirgin geçirdi.

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 24 Eylül 2025 tarihinde saat 01:27'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem, Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilirken, Bursa'da yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Gece saatlerinde yaşanan deprem, birçok Bursalıyı uykusundan uyandırdı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sarsıntıyı daha şiddetli hissederken, bazı vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden çıkarak park ve bahçelerde toplandı. Bursa'da herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bazı binalarda hafif hasarlar meydana geldiği öğrenildi. Deprem sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, teyakkuza geçerek hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, özellikle eski ve riskli binalarda detaylı incelemeler yaparak, vatandaşları olası tehlikelere karşı uyardı. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sakin olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi. Balıkesir ve Konya'da da benzer sarsıntıların yaşanması, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük deprem riskine dikkat çekerek, vatandaşların depreme karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı. Binaların depreme dayanıklılığının önemine dikkat çeken uzmanlar, kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Bursa'da yaşanan bu son deprem, vatandaşların deprem bilincini artırması ve gerekli önlemleri alması konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Yetkililer, vatandaşları deprem çantası hazırlamaya, evlerindeki eşyaları sabitlemeye ve deprem anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.

Balıkesir depreminin Bursa'da hissedilmesi, bölgedeki deprem riskini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların bilinçlenmesi ve gerekli önlemleri alması, olası bir depremde can kayıplarının önüne geçmek için hayati önem taşıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, hasar tespit çalışmalarına devam ederken, vatandaşları depreme karşı bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.