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Bursa'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yarandığı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı ve bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yarandığı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 29 Ekim saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Bursa da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yarandığı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı 1

CİNAYETLE BİTEN KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Kadir Ataç(45) ağır yaralandı. Serkan Y.(25) ise yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Ataç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bursa da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yarandığı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı 2

BABA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan ve baba oğul oldukları belirlenen H.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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