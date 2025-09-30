HABER

Bursa'da 3 araç çıkan yangında zarar gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında otomobil küle dönerken, yanında bulunan cip ile minibüs de zarar gördü.

Yangın saat 17.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak üzerinde çıktı. Park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Otomobildeki yangın, yan tarafında park halinde olan diğer araçlara da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, cip ile minibüste de maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

