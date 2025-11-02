HABER

Bursa'da acı olay! 88 yaşındaki adam 1'inci kattan düşüp öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 1’inci katından düşen Emin Özsoy (88), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi’ndeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. 1’inci kattaki dairede yaşayan Emin Özsoy, evde yalnız olduğu sırada iddiaya göre arka taraftaki balkondan garaja inmek istedi. Balkondan garaj çatısına çıkan Özsoy, plastik çatının kırılmasıyla yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Eve dönen yakınları, Emin Özsoy’u yerde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybettiği belirlenen Özsoy’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Bursa
