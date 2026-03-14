Bursa'da acı olay! Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza, saat 15.30 sıralarında Umurbey Mahallesi ile Muratoba Mahallesi arasındaki Yağpınarı mevkisinde meydana geldi. Traktörü ile tarlasına gitmek üzere rampayı tırmanan Mustafa Çoklu, direksiyon kontrolünü kaybetti. Çoklu, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Çoklu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çoklu’nun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

