Bursa'da acı olay! Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tarlasına giderken devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Çoklu (65), hayatını kaybetti.

Bursa'da acı olay! Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza, saat 15.30 sıralarında Umurbey Mahallesi ile Muratoba Mahallesi arasındaki Yağpınarı mevkisinde meydana geldi. Traktörü ile tarlasına gitmek üzere rampayı tırmanan Mustafa Çoklu, direksiyon kontrolünü kaybetti. Çoklu, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Çoklu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çoklu’nun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Trump: "Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacağız"Trump: "Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacağız"
Tatvan’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralıTatvan’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

