HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa'da acı olay! Kiralamak istediği 17. kattaki daireden düşerek hayatını kaybetti

Bursa'da kiralamak için emlakçıyla birlikte gittiği binanın 17’nci katındaki dairenin balkonundan düşen Özgür Demirtaş (44), hayatını kaybetti.

Bursa'da acı olay! Kiralamak istediği 17. kattaki daireden düşerek hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde bulunan 23 katlı apartmanda meydana geldi. Kiralık ev arayan Özgür Demirtaş, emlakçı Sude G. ile anlaşarak bir apartmanın 17’nci katındaki boş daireyi görmeye gitti.

Bursa da acı olay! Kiralamak istediği 17. kattaki daireden düşerek hayatını kaybetti 1

68 METREDEN DÜŞTÜ

Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, iddiaya göre dengesini kaybedip korkulukları aşarak 68 metreden beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirtaş'ın öldüğü belirlendi. Demirtaş'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Bursa da acı olay! Kiralamak istediği 17. kattaki daireden düşerek hayatını kaybetti 2

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Japonya'daki dünyanın en büyük nükleer santralinde alarm: Reaktör yeniden durdurulduJaponya'daki dünyanın en büyük nükleer santralinde alarm: Reaktör yeniden durduruldu
BB kreşinde istismar ve darp iddiasıBB kreşinde istismar ve darp iddiası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa daire
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?

Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

“Bu diploması olanlar zorlanacak” Dünyaca ünlü CEO’dan yapay zeka çıkışı

“Bu diploması olanlar zorlanacak” Dünyaca ünlü CEO’dan yapay zeka çıkışı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.