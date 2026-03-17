Bursa’da ani dönüş kazaya neden oldu: 1 kişi yaralandı

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Şükrü D. (26) idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelerek aniden sokağa dönüş yapmak isteyen Sebahat İ. (35) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



