Bursa'da asırlık çınar ağaç yola devrildi! Faciadan dönüldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. İlçe merkezinin en işlek noktalarından biri olan Yalova Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir çınar ağacı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kökünden sökülerek aniden yola devrildi.

Günün yoğun saatlerinde meydana gelen olayda, devrilen asırlık çınar ağacı Yalova Caddesi’ni tamamen trafiğe kapattı.

Ağacın gövdesi ve dev dalları, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine isabet ederek maddi hasara yol açtı.

Olay anında caddeden yoğun bir yaya veya araç geçişinin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.