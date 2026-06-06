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Bursa'da asırlık çınar ağaç yola devrildi! Faciadan dönüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarihi bir çınar ağacı yola devrildi. Olayda maddi hasar oluştu ve can kaybı olmadı.

Bursa'da asırlık çınar ağaç yola devrildi! Faciadan dönüldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. İlçe merkezinin en işlek noktalarından biri olan Yalova Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir çınar ağacı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kökünden sökülerek aniden yola devrildi.

Bursa da asırlık çınar ağaç yola devrildi! Faciadan dönüldü 1

Günün yoğun saatlerinde meydana gelen olayda, devrilen asırlık çınar ağacı Yalova Caddesi’ni tamamen trafiğe kapattı.

Bursa da asırlık çınar ağaç yola devrildi! Faciadan dönüldü 2

Ağacın gövdesi ve dev dalları, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine isabet ederek maddi hasara yol açtı.

Bursa da asırlık çınar ağaç yola devrildi! Faciadan dönüldü 3

Olay anında caddeden yoğun bir yaya veya araç geçişinin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bursa da asırlık çınar ağaç yola devrildi! Faciadan dönüldü 4

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa da asırlık çınar ağaç yola devrildi! Faciadan dönüldü 5

Bursa da asırlık çınar ağaç yola devrildi! Faciadan dönüldü 6

Bursa da asırlık çınar ağaç yola devrildi! Faciadan dönüldü 7

Bursa da asırlık çınar ağaç yola devrildi! Faciadan dönüldü 8


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa Orhangazi
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