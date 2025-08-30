HABER

Bursa'da babasının kullandığı traktörün önüne atlayan çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün önüne atlayan çocuk, traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evin önünde meydana geldi. 2 yaşındaki Batu K., evin önünden harekete geçen babası Ali K.'nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün aniden önüne atladı. Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti.

AĞIR YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye gelen çocuğun ailesi büyük üzüntü yaşarken, yakınları taşkınlık çıkardı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

