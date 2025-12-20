HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bursa'da bebeğin akciğerine fıstık kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağzına attığı fıstık akciğerine kaçan bebek hastanelik oldu.

Bursa'da bebeğin akciğerine fıstık kaçtı

Olay, saat 10.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Çevre sokaktaki bir evde meydana geldi. 1 yaşındaki Muhammed K. yerde bulduğu fıstığı ağzına attı. Muhammed bebek fıstığı yutmaya çalıştığı sırada nefes borusundan akciğerine kaçtı. Nefes darlığı yaşayan bebek ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde akciğerinde fıstık olduğu tespit edilen çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da 500 yıllık cami, ilk günkü ihtişamını koruyorBolu’da 500 yıllık cami, ilk günkü ihtişamını koruyor
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.