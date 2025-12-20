Bursa'da bebeğin akciğerine fıstık kaçtı

Olay, saat 10.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Çevre sokaktaki bir evde meydana geldi. 1 yaşındaki Muhammed K. yerde bulduğu fıstığı ağzına attı. Muhammed bebek fıstığı yutmaya çalıştığı sırada nefes borusundan akciğerine kaçtı. Nefes darlığı yaşayan bebek ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde akciğerinde fıstık olduğu tespit edilen çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır