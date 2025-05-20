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Bursa'da bir kadın, Türk bayrağını yakmak isteyen adama engel oldu! "Elini çek, çıldırtma beni"

Bursa'da bir kişinin ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Atatürk baskılı Türk bayrağını yakmaya çalıştığı belirtildi. Olay esnasından yoldan geçen bir kadın ise Türk bayrağını yakmaya çalışan adama sert bir tepki gösterdi. Kadın, "Elini çek. Sen kimsin be. Çıldırtma beni" diyerek adama bağırdı. Tepki gören şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay sosyal medyada da gündem olurken, adama müdahale eden kadın için 'helal olsun abla sana' yorumları yapıldı.

Bursa'da bir kadın, Türk bayrağını yakmak isteyen adama engel oldu! "Elini çek, çıldırtma beni"
Melih Kadir Yılmaz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehrin birçok noktasına Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları asıldı.

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ATATÜRK BASKILI TÜRK BAYRAĞINI YAKMAK İSTEDİ

Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüjde ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağı gece saatlerinde iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından yakılmak istendi.

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"ELİNİ ÇEK, ÇILDIRTMA BENİ"

Bu sırada bölgeden geçen bir kadın, çakmağı çakan adama "Elini çek. Sen kimsin be. Çıldırtma beni" diyerek bağırarak tepki gösterdi. Paniğe kapılan erkek, yaya olarak hızla bölgeden uzaklaştı.

"HELAL OLSUN ABLA" YORUMLARI YAPILDI

Olay sosyal medyada da gündem olurken, adama müdahale eden kadın için 'helal olsun abla sana' yorumları yapıldı.

(DHA)

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Bursa Türk bayrağı atatürk bayrak
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