Bursa'da bir kadın, Türk bayrağını yakmak isteyen adama engel oldu! "Elini çek, çıldırtma beni"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehrin birçok noktasına Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları asıldı.

ATATÜRK BASKILI TÜRK BAYRAĞINI YAKMAK İSTEDİ

Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüjde ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağı gece saatlerinde iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından yakılmak istendi.

"ELİNİ ÇEK, ÇILDIRTMA BENİ"

Bu sırada bölgeden geçen bir kadın, çakmağı çakan adama "Elini çek. Sen kimsin be. Çıldırtma beni" diyerek bağırarak tepki gösterdi. Paniğe kapılan erkek, yaya olarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle asılan Atatürk baskılı Türk bayrağının bir kişi tarafından yakılmak istendiği öne sürüldü.



O sırada olay yerinden geçen bir kadın ise adama müdahale etti. Kadın, "Elini çek. Sen kimsin be. Çıldırtma beni"… pic.twitter.com/WQNnWNGWwm — Mynet (@mynet) May 20, 2025

"HELAL OLSUN ABLA" YORUMLARI YAPILDI

Olay sosyal medyada da gündem olurken, adama müdahale eden kadın için 'helal olsun abla sana' yorumları yapıldı.

(DHA)