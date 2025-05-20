Bursa'da bir kadın, Türk bayrağını yakmak isteyen adama engel oldu! "Elini çek, çıldırtma beni"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehrin birçok noktasına Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları asıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüjde ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağı gece saatlerinde iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından yakılmak istendi.
Bu sırada bölgeden geçen bir kadın, çakmağı çakan adama "Elini çek. Sen kimsin be. Çıldırtma beni" diyerek bağırarak tepki gösterdi. Paniğe kapılan erkek, yaya olarak hızla bölgeden uzaklaştı.
Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle asılan Atatürk baskılı Türk bayrağının bir kişi tarafından yakılmak istendiği öne sürüldü.— Mynet (@mynet) May 20, 2025
O sırada olay yerinden geçen bir kadın ise adama müdahale etti. Kadın, "Elini çek. Sen kimsin be. Çıldırtma beni"… pic.twitter.com/WQNnWNGWwm
Olay sosyal medyada da gündem olurken, adama müdahale eden kadın için 'helal olsun abla sana' yorumları yapıldı.
(DHA)
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