Bursa’da buğday tarlası alev alev yandı

Yangın, İnegöl’ün kırsal Sungurpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerine Boğazköy Mahallesi sakinleri de traktör ve tankerlerle destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dönümlük buğday tarlası yandı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)