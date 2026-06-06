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Bursa'da çocuklara çevre bilinci aşılandı

Nilüfer’de Dünya Çevre Günü etkinliklerinde çocuklar, çevre bilincini artıran atölyelerde hem eğlendi hem de doğayı korumayı öğrendi.

Bursa'da çocuklara çevre bilinci aşılandı

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin Dünya Çevre Günü’nde düzenlediği etkinlikteki atölyelerle çocuklara çevre bilinci aşılandı. Nilüfer’de 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle "Çevreci Eller Buluşuyor" sloganıyla farklı etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle çocuklara yönelik Fethiye Çamlık Parkı’nda renkli bir etkinlik yapıldı.

Bursa da çocuklara çevre bilinci aşılandı 1

Buluşmada, özellikle çocukların çevre farkındalığını artırmak amacıyla farklı istasyonlar kuruldu. Çocuklar, eğitmenler eşliğinde kurulan stantlarda bilgi edindi.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, iklim krizi ve çevre kirliliğine dikkat çekerek, "Burada, sadece Dünya Çevre Günü’nü kutlamak için değil, geleceğimize sahip çıkma sözü vermek için toplandık. Nilüfer Belediyesi olarak daha yeşil, daha temiz ve nefes alan bir kent inşaa etmek en büyük önceliğimiz. Ancak bu mücadeleyi sadece yerel yönetim olarak bizler değil, hep birlikte kazanabiliriz. Çocukların gözlerindeki o ışık ve heyecan, yarınlar adına umudumuzu yeşertiyor" dedi.

Bursa da çocuklara çevre bilinci aşılandı 2

Açılış konuşmasının ardından çocuklar; tohum topu, sabun, enerji deneyi, ağaç kardeşliği ve çanta baskı gibi farklı atölyelere katıldı. Program boyunca eğlenceli vakit geçiren minikler, yeni bilgiler edinmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Türkiye Çevre Haftası nilüfer belediyesi
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