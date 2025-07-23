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Bursa’da çökertilen 'Çetkin' çetesinde 17 tutuklama

Bursa’da esnafa çökmeye çalışan, darp ve tehdit yoluyla iş yerlerine el koymaya kalkışan silahlı suç örgütü çökertildi. Örgüt lideri Bülent Ç. ve 21 örgüt üyesi düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 17’si tutuklandı.

Bursa’da çökertilen 'Çetkin' çetesinde 17 tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgütün esnafları kendi mekanlarına çağırıp kapıları kilitleterek sopalarla darp ettiği, eğlence mekanlarına kalabalık gruplarla baskın yaptığı, Nilüfer ilçesindeki bir inşaat alanında site kameralarını kırıp çalışanları dövdüğü ve bazı dairelere el koyarak usulsüz satışlarla vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi.

Bursa’da çökertilen Çetkin çetesinde 17 tutuklama 1

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi.

Bursa’da çökertilen Çetkin çetesinde 17 tutuklama 2

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, M.Ü, C.B, M.C, M.E.S adlı 5 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken; örgüt lideri Bülent Ç. ile birlikte Z.Ü, R.B, Ö.Ö, A.G, O.Ç, M.Ç, M.G, İ.K, B.V, A.Y, Ö.Ş, M.Ş, A.K, F.Ç, F.K, R.Ö olmak üzere 17 kişi tutuklandı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bursa suçlu
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