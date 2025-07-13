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Bursa'da dehşet anları! Markette sorulan soruyla çılgına döndü: Anne ve kızına kurşun yağdırdı

Bursa’da markette bir kadının "Sapık mısın?" sözleri üzerine sinirlenen şahıs, kadını silahla vurarak yaraladı. Olayda 14 yaşındaki bir kız da yaralandı.

Bursa'da dehşet anları! Markette sorulan soruyla çılgına döndü: Anne ve kızına kurşun yağdırdı
Begüm Özkaynak

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir markette akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yaptığı sırada arkasında duran şahsa yüksek sesle "Sen sapık mısın?" diye bağıran kadın ile şahıs arasında tartışma yaşandı.

Bursa da dehşet anları! Markette sorulan soruyla çılgına döndü: Anne ve kızına kurşun yağdırdı 1

ANNE VE KIZINA ATEŞ AÇIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın büyümesiyle şahıs, yanındaki tabancayla N.A’ya (47) ateş açtı. Kurşunlardan biri çevrede bulunan 14 yaşındaki E.A.’ya isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine markete çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın ve çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa da dehşet anları! Markette sorulan soruyla çılgına döndü: Anne ve kızına kurşun yağdırdı 2

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa market anne çocuk
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