HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa'da ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücü Emre D.’nin (17) kontrolünü kaybettiği otomobilin çarptığı 2 araçtan biri site duvarını yıkıp bahçeye savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'da ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza saat 23.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Emre D. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden Eren Y. (22) idaresindeki otomobil ile Ahmet K. (39) yönetimindeki otomobile çarptı. Azının şiddetiyle savrulan Eren Y.’nin kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan bir sitenin bahçe duvarını yıkarak, bahçesine girdi. Otomobil, evin duvarına çarparak dururken, kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme yapan trafik polisleri, ehliyetsiz olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Emre D.'ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 18 bin 678 TL cezai işlem uyguladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çiftçilere zirai don uyarısıÇiftçilere zirai don uyarısı
Evini uyuşturucu serasına çevirdiEvini uyuşturucu serasına çevirdi

Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Silivri'de hareketli dakikalar! Aralarında Murat Ongun da var: Farklı şehirlere götürülüyorlar

Silivri'de hareketli dakikalar! Aralarında Murat Ongun da var: Farklı şehirlere götürülüyorlar

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si o oyuncu yüzünden mi gönderildi? Senarist patladı

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si o oyuncu yüzünden mi gönderildi? Senarist patladı

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.